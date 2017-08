Phelps ‘reta’ a McGregor a una carrera de natación

El nadador estadounidense Michael Phelps, ganador de 23 medallas de oro olímpicas, 'retó' al peleador irlandés del Ultimate Fighting Championship (UFC) Conor McGregor, a una competencia de natación.

Por medio de su cuenta de Twitter, Phelps escribió "¿Deberíamos competir también?"

All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMApic.twitter.com/l3JoMgb1qT