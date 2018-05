Revienta seno a Mia Khalifa en partido de Hockey

Ciudad de México

Durante el cuarto juego de la serie de Semifinales de la Liga Nacional de Hockey (NHL) disputada entre Tampa Bay Lightning y Washington Capitals, la ex actriz porno Mia Khalifa fue golpeada en su seno izquierdo por un puck, el cual, expresa la celebridad libanesa, pudo haberle reventado uno de sus implantes.

El incidente fue compartido por la ahora conductora deportiva mediante su cuenta de Instagram, donde publicó una foto, mostrando el disco que la hirió, acompañada con el mensaje: "me ha golpeado el puck en el pecho durante el partido, y estoy un 80% segura de que se me ha roto el implante de seno. La buena noticia es que he conseguido un puck de la serie entre Capitals y Lightning".

Dicho cotejo finalizó con marcador 3-2 a favor del combinado de Tampa Bay; además, se adelantaron en la serie apor un juego (3-2).