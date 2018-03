“Me llamaban puta”: ex Miss Bumbum que rechazó a CR7

Ciudad de México

El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, atraviesa un gran momento en su carrera futbolística, sin embargo, fuera de las canchas ha estado inmiscuido en polémicas, como su deuda con hacienda en España

Otra de ellas, de acuerdo al diario inglés The Sun, está relacionada con la ganadora del concurso brasileño Miss Bumbum 2016, Erika Canela, quien afirma haber estado a punto de sostener un encuentro con el actual Balón de Oro.

Según declaraciones de la modelo de 20 años de edad, cuando se encontraba participando en un reality show luso, Cristiano la contactó para tener un encuentro, no obstante, Canela tuvo algunas complicaciones y no pudo llegar a la cita: "me escribió para decirme que quería conocerme y me invitó a 'descansar' juntos. Nos citamos para el día siguiente pero tuve problemas con el teléfono móvil y cuando me puse en contacto con él me contestó muy rudo, irritado. No me gustó".

Tras este hecho, la brasileña rechazó el ofrecimiento del ariete merengue; acto que derivó, afirma, en recibir agresiones mediante mensajes: "me llamaron puta y me dijeron que arruinarían mi vida. No podía dormir, comer ni salir a la calle".

La ex Miss Bumbum, no aseguró que los mensajes ofensivos fueran directamente de Ronaldo, aunque, señaló, sí venían de gente de su entorno.