Jugadores de NFL y MLS dan show en basquetbol

Dos estrellas de la NFL y la MLS probaron sus habilidades en el basquetbol de una manera poco usual y muy divertida.

Después del juego de los Warriors de Golden State contra los Nuggets de Denver –disputado el pasado lunes 8 de enero-, Tommy Thompson, delantero de los Earthquakes de San José, y Marquette King, despejador de los Raiders de Oakland, participaron con los Harlem Globetrotters, un equipo de baloncesto que se caracteriza por combinar este deporte con entretenimiento y show a la hora de las clavadas en el aro.

Thanks for letting us play @warriors 😆🏀 @MarquetteKing@WynnSilbermanpic.twitter.com/KcuJ8LDAFt