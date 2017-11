Fan pide matrimonio a María Sharapova durante un juego

María Sharapova recibió una propuesta de matrimonió por parte de un aficionado durante un partido de exhibición en Turquía ante Cagla Buyukakcay, donde la tenista rusa se llevo la victoria.

Cuando Sharapova se preparaba para realizar su saque, una persona del público gritó: "María, ¿te casarías conmigo?".

Ante esto y en medio de risas por parte de los aficionados, la tenista rusa respondió: "quizá".

Turkish spectator proposes to Maria Sharapova during match in Istanbul https://t.co/9RpQcFqA3Xpic.twitter.com/ksPieLm6Iu