Maradona felicita a Maduro y responde a Chilavert

Ciudad de México

El ex jugador argentino Diego Armando Maradona felicitó a Nicolás Maduro por su reelección como presidente de Venezuela, y además se dio el tiempo para responder a quienes lo criticaron por su inclinación en dicho proceso electoral, donde destaca el ex guardameta José Luis Chilavert.

"Vergüenza mundial, queridos jóvenes sepan que la droga mata y que no te deja razonar porque te quema las neuronas", expuso el ex arquero paraguayo en redes.

"Le mando un saludo al cantante, a la actriz y al ex jugador de futbol que despertó después de mucho tiempo. Yo no voy a votar por al que ellos quieran. Yo tengo la espalda bien grande para aguantarme todo lo que me quieran decir", expuso el campeón del mundo en México 86 a través de su cuenta de Twitter.

Este mensaje de Diego pudo ser dirigido también a Mario Alberto Kempes, quien también expuso su descontento por el apoyo de su compatriota a la campaña de Maduro.

"Lamentablemente otra vez se repite la historia, el mejor jugador Argentino de todos los tiempos, según algunos, avergonzándonos enarbolando la bandera de la tiranía venezolana [...] Por unos cuantos millones de dólares", escribió Kempes en Twitter.

De igual forma, 'El 10' no dejó escapar la oportunidad de felicitar a Nicolás Maduro: "Me alegro mucho que no haya perdido, porque los Estados Unidos hubiesen arremetido con todo, como lo están haciendo en Argentina".