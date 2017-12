La maldición de la gallina en el estadio de Monterrey

Ciudad de México

Paulino González, mejor conocido como ‘El Caballo’, es uno de los fundadores de la barra de Tigres ‘Libres y Lokos’. En la madrugada, habló en el ‘Maratón Tigre’ y contó la historia de cómo se le ocurrió enterrar la gallina en estadio rayado.

Una vez que jugó en Costa Rica, Tigres vs Alajuelense, Paulino González (Caballo) visitó una ciudad llamada Cartago y le contaron una maldición de un equipo de futbol llamado Cartaginés, en donde hinchas rivales enterraron un muñeco en una cancha y a partir de ese momento, ocurrieron sucesos increíbles en contra del equipo, creando “La maldición de Cartaginés”, haciendo que el equipo local no gane un campeonato desde 1940.

Él se queda con la historia y cuando llega a Monterrey, va con su abuela, le platica la situación y le pregunta qué puede hacer para crear ‘mal’ en el nuevo estadio de Rayados, y ella le explica que, enterrando una gallina, traería mala suerte al equipo.

Paulino se dedicaba a hacer eventos musicales y da la casualidad que un evento que da promoción, estaba transmitiendo en vivo desde el estadio de Monterrey cuando aún estaba en obra gris, aproximadamente en el año 2013.

Los organizadores del evento avisan a los de prensa Rayada y a Tonatiuh que el hincha felino iba a pasar al estadio, pero no le dan acceso por ser ‘Caballo’ de los Libres y Lokos. Una persona abogó por el porqué no iba como barrista si no a trabajar como le corresponde, y después de un rato, lo dejan entrar.

Ya estando adentro, la directiva estaba dando un mini tour por la obra porque ya estaba casi terminada y se encontraban poniendo las primeras butacas. Paulino y un amigo tenían la gallina en la mochila y mientras estaban distraídos, enterraron la gallina, creando la maldición de 30 años de tragedias para el Club de Futbol Monterrey.

El ‘autor’ del maleficio comenta que desde que enterraron la gallina, el Club de Futbol Monterrey comenzó a vivir eventos inesperados en el Tecnológico como la lesión de Chupete y la caída de una columna en el Tec.