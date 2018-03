‘Lionel Nessi’, la mascota del equipo del Lago Ness

El equipo Inverness de Escocia, ubicado a escasos kilómetros del famoso Lago Ness, decidió nombrar a su mascota 'Lionel Nessi', en un homenaje al delantero argentino del Barcelona Lionel Messi y al mítico monstruo que, se supone, habita en las aguas de dicho lago.

"Tuvimos la idea inmediatamente. Nessi vive justo en nuestra puerta y atrae a miles de turistas cada año. Y en el contexto del futbol, Lionel Messi es uno de los mejores jugadores que ha habido", dijo el presidente del equipo, Graham Rae.

Some more pictures of new mascot Lionel Nessi as he meets the fans at #IrnBruCupFinalpic.twitter.com/ZuX8ZQIORG