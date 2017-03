Cinco cosas que hacer por el paro de la Liga Mx

Ciudad de México

La jornada 10 del Clausura 2017 del futbol mexicano fue oficialmente cancelada por el paro arbitral, sin embargo, este hueco en la agenda puede permitirte salir a conocer diferentes lugares, hacer alguna parada cultural con toda tu familia o bien, disfrutar de otro deporte.

Clásico Mundial de Beisbol

México se disputará su clasificación a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol ante Puerto Rico a las 20: 30 horas.

El estadio que albergará el encuentro es el diamante de los Charros de Jalisco y los lanzadores que abrirán el juego serán Miguel González por el conjunto nacional y Jorge López por los Boricuas.

En cotejo será complicado para México que cayó ante Italia, pues Puerto Rico apenas debutó y triunfó por nocaut ante Venezuela.

Exposición ‘Our Body’

Esta muestra se presenta en el Parque Naucalli, en Naucalpan ,Estado de México, y muestra de forma lúdica la organización natural del cuerpo humano con el fin de cuidarlo y respetarlo.

La exposición está integrada por 12 cuerpos completos, dos torsos y 150 órganos preservados gracias a un proceso de polímeros para que no sufran descomposición.

El acceso al lugar cuesta 100 pesos para niños y 150 para adultos.

Festival EuroJazz

El Centro Nacional de las Artes recibe por vigésima vez a los mejores exponentes del Jazz europeo.

Este fin de semana se presentará Dúo Blahá de República Checa a las 13:30 horas y Stryjo Trío de Polonia a las 17 horas, mientras que el domingo 12 de marzo Kriztián Oláh Kvartett de Hungría saldrá al escenario a las 13:30 horas, además de Lauri Porra Flyover Ensamble de Finlandia a las 17 horas.

La entrada al Cenart es gratuita, pero hay que llegar con anticipación porque es un evento muy socorrido.

Cabo Music Fest 2017

Si vives cerca de Los Cabos no puedes perderte el Cabo Music Fest, festival en el que podrás empaparte de gastronomía, música y naturaleza.

Este fin de semana recibirá a 14 de los mejores DJ’s del mundo, entre los que destacan R3hab, Galantis y Deorro.

El lugar donde se llevará a cabo son los Jardines Esculturales El Ganzo y el costo del evento va desde los 1999 pesos por un día y 2999 por sábado y domingo.

Ir al cine

Sea cual sea tu ciudad, visitar el cine con tu familia, amigos o novia puede funcionar, pues en cartelera hay diversas películas que resultan imperdibles.

El más reciente estreno es Kong: La Isla Calavera, filme en el que se re imaginan totalmente los orígenes de King Kong.

Un grupo de exploradores se adentra a una isla que no aparece en los mapas sin imaginar que el lugar es del dominio del gigante gorila.

Si no vas a salir con niños, no puedes perderte Logan, la última película de los X-Men en la que veremos a Hugh Jackman interpretar a Wolverine. La cinta es clasificación C, por lo que te pedirán una identificación oficial antes de acceder a la sala.

La mejor opción para ir con toda la familia y reír a carcajadas es Lego Batman: La película, cinta que relata de una manera diferente la historia del ‘Caballero de la Noche’.

Plus: Visitar a tu suegra

Si para tu suegra eres el holgazán que se la pasa viendo futbol y comiendo frituras frente al televisor todo el fin de semana, comienza a sumar puntos con ella y visítala, lleva la comida y convive con su familia, eso te puede traer grandes beneficios con tu pareja, si sabes a que me refiero.