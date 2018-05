Las Vegas Lights celebraron el 5 de mayo con vestimenta temática

El cuadro de Las Vegas Lights, dirigido por José Luis Sánchez Solá, conmemoró de una forma muy peculiar el 5 de mayo.

Previo a su duelo del pasado sábado, en Roughnecks, el equipo, para la foto oficial del partido, se vistieron como los guerreros que lucharon ante los franceses en 1862.

In case you missed it, our starting XI paid tribute to the brave warriors of the Battle of Puebla on Saturday night! #VIVALIGHTSpic.twitter.com/2wnquHtBN4