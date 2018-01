Jugadora de EU llora al enterarse que su esposo jugará el Super Bowl

Julie Ertz, jugadora de la selección femenil de Estados Unidos, protagonizó un momento emotivo tras anotar un gol en la goleada de su equipo ante Dinamarca; minutos antes, su esposo Zach Ertz lograba avanzar al Super Bowl LII con las Águilas de Philadelphia.

La selección femenil de EU publicó un video del momento en el que la defensora fue notificada del éxito que su esposo acababa de conseguir, por lo cual no pudo contener la emoción y rompió en llanto al tiempo en el que sus compañeras la felicitaban.



As soon as the whistle blew here in San Diego, we had some good news for @julieertz...💚🦅@ZERTZ_86 & the @Eagles are heading to the @SuperBowl! pic.twitter.com/dI5MvG53VR