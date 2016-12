Presentan ante Conapred queja contra 'Joserra'

Ciudad de México

Tras la declaración que realizó el comentarista deportivo, José Ramón Fernández, al decir que el árbitro Jorge Isaac Rojas tenía síndrome de Down, la organización Trisomía 21 entregó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Cyntia Laurel, directora de Trisomía 21, declaró que al presentar la queja busca generar una sociedad más incluyente y sin discriminación. Además añadió que la expresión del periodista fue inadecuada y que una disculpa no cambiaba los daños a las personas con síndrome de Down.

Laurel asegura que es necesario que los comunicadores y empleados de ESPN reciban un curso de sensibilización para cambiar su lenguaje y hacerlo incluyente.

“Yo creo que debió ser asesorado, porque el síndrome de Down no es una enfermedad, no se debe estar segregado o discriminado”, declaró Cyntia Laurel