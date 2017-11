Higuera se hace a un lado en burla de Chivas hacia Atlas

Luego de que Chivas publicara en su cuenta oficial de Twitter una felicitación hacia Monterrey por su "sencillo pase a Semifinales" tras vencer a Atlas en los Cuartos de Final del Apertura 2017, el CEO del club, José Luis Higuera se exculpo de dicha acción y aclaró que no tuvo ninguna relación con esa publicación.

"A la afición Chivas quiero dejar muy claro, YO NO tuve nada que ver en el tuit de la cuenta oficial del club acerca de la felicitación a Rayados sobre atlas tengo los pantalones para ponerlo en mi cuenta si fuera el caso, no uso los canales institucionales para agredir jamás", publicó Higuera.

A la afición @Chivas quiero dejar muy claro, YO NO tuve nada que ver en el tuit de la cuenta oficia del club acerca de la felicitación a @Rayados sobre @atlasfc tengo los pantalones para ponerlo en mi cuenta si fuera el caso, no uso los canales institucionales para agredir jamás

Posteriormente, Higuera publicó una encuesta preguntando a la afición su opinión sobre la felicitación de Chivas a Monterrey y adjuntó: "¿crees que la felicitación al club Rayados fue un insulto o está mal?".

Me interesa saber lo que opina nuestra afición!! Crees que la felicitación al club @Rayados fue un insulto o esta mal? (Me guardo mi opinion para que los limitados en inteligencia no desvíen esta encuesta) por favor vota es importante saber opinion de uds