Vergara y Meade realizan apuesta para el Pumas vs. Chivas

Ciudad de México

El propietario del Club Deportivo Guadalajara, Jorge Vergara, volvió a realizar una de sus conocidas apuestas; ahora, su rival será el candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade.

Todo comenzó cuando Vergara tuiteó: "El proyecto deportivo de Chivas está planeado con bases sólidas. Confiamos en Almeyda y no hay milagros, paciencia y 'salivita' es lo único que se necesita para remontar; ya se verá en el próximo partido y, por experiencia, les puedo decir que no hay quien lo me lo niegue".

El proyecto deportivo de @Chivas está planeado con bases sólidas. Confiamos en @peladoalmeyda y no hay milagros, paciencia y salivita es lo único que se necesita para remontar, ya se verá en el próximo partido y, por experiencia, les puedo decir que no hay quien lo me lo niegue. — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 18 de febrero de 2018

A lo cual, el ex secretario de Hacienda y Crédito Público respondió: "Yo mero ¡Goooya, goooya! ¡Universidad!"

Yo mero ¡Goooya, goooya! ¡Universidad! — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 18 de febrero de 2018

Tras esto, el dueño del Rebaño Sagrado inició un pequeño debate futbolístico con Meade Kuribreña, mismo que terminaría con un desafío en torno al cotejo Pumas vs. Guadalajara:

La tabla dice que les vamos a ganar muy bonito. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 18 de febrero de 2018

¡Juega! — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 18 de febrero de 2018

Los términos de la apuesta fueron propuestos por el empresario jalisciense.

Es más, si tú pierdes te pones la de @Chivas frente a todos los empresarios @Omnilife en mi próximo evento. Si yo pierdo, me pongo la de tu equipo en un evento tuyo. A ver si es cierto. — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 18 de febrero de 2018

Luego de unas mínimas modificaciones a las solicitudes de Jorge Vergara, se pactó que el perdedor portará la playera del conjunto rival en un evento organizado por Omnilife.

Es más, si yo gano, voy y te pongo la de @PumasMX frente a la gente de @Omnilife y si yo pierdo me pongo la de @Chivas frente a ellos. ¿Quiubo? — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 18 de febrero de 2018

Hecho. Iremos preparando una camiseta con tu nombre, ya para que dejes ese equipo de una vez. Saludos Candidato, bien! https://t.co/mEBOs2Zhm3 — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 18 de febrero de 2018

El combinado rojiblanco enfrentará a los felinos el próximo domingo 25 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario; en partido correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2018 de la Liga MX.