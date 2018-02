John Cena lanzará libro para niños

La super estrella de la WWE y actor John Cena, ahora tendrá su propia línea de libros que estará dedicada a los niños.

Así lo anunció la editorial Random House Children's Books, donde aseguró que Cena trabajará en una línea de libros ilustrados y el primero de ellos se llamará Elbow Grease.

Cabe señalar que estos ejemplares contarán experiencias propias del luchador, como fue crecer junto a sus cuatro hermanos y al mismo tiempo promover algunos valores universales.

Elbow Grease será uno de los personajes que tendrá Cena, donde sus hermanos serán Pinball, Flash, Crash y Tank.

La también estrella de cine aseguró: “La ambición, dedicación y el corazón; estos conceptos han sido transformadores en mi vida, desde mi niñez hasta ahora, y es tan importante para mí transmitir algo positivo y ayudar a nuestras generaciones más joven a ver que la mentalidad correcta es clave para el éxito.

El primer tomo se publicará el próximo 9 de octubre del 2018 y la primera impresión será de 250 mil copias.

Big dreams can be scary, but that's okay. Never be afraid to put in the work...sometimes all it takes is a little #ElbowGrease. So happy to bring this story with wonderful illustrations from Howard McWilliam. Excited for you all to enjoy. Pre-order now:https://t.co/WnRQWyGcpLpic.twitter.com/gdzAEkUFAY