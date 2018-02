Hombre sordo y ciego sigue partido de Barcelona con un tablero

El futbol es sin duda uno de los deportes más apasionantes en el mundo, en esta ocasión el partido entre Barcelona y Girona vivió un momento increíble con la presencia de una persona que es sordo y ciego, pero que disfruta la experiencia.

José Ricardo es un hombre de Colombia que no puede oír ni escuchar; sin embargo, con la ayuda de un amigo, una tabla y comunicación en señas y movimientos, siguió las acciones del partido que se realizó en el Camp Nou.

En el video que se ha hecho viral en las últimas horas se ve al hombre con las discapacidades junto a su amigo que lo va guiando con la intención de que disfrute tanto como cualquier otra persona el espectáculo.

At Barca-Girona match with Cesar and Jose Richard from Colombia. Jose Richard is blind and deaf, but Cesar helps him follow matches with a wooden board that serves as the pitch, and a sign language system they devised themselves. Incredible to watch. pic.twitter.com/Zwik9agSp0