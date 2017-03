"Me pidieron un himno parecido al Sevilla": D’Alessio

Ciudad de México

Jorge D'Alessio, líder de Matute, explicó al 'vloguero' Escorpión Dorado la polémica por el supuesto plagio para el himno del Centenario de las Águilas del América.

"Si hay 8 compases o más es plagio; aquí solo se parece en uno. Hice lo que me pidieron, me pidieron un himno parecido al Sevilla, y ya que se armó todo el pedo, metieron las manitas, metieron las pinches manitas y dijeron: no, ahí está éste pendejo", lanzó el compositor.

Días después del incidente el pasado 15 de octubre en la cancha del Estadio Azteca, en el medio tiempo del duelo contra Xolos de Tijuana, el club de Coapa decidió no entonar más las polémicas notas, que casi de inmediato fueron comparadas con la canción de Javier Labandón 'El arrebato'.

"No sé qué pasó pero sí se ensañaron cabrón, durísimo. Aparte, no habiendo plagio. ¿Hubo plagio? No, no existe. Es solo un compás en donde la melodía se parece; y sí, efectivamente es muy parecido, es casi igual solo en esa parte, pero un plagio tiene que ver con 8 compases de melodía iguales", dijo D'Alessio.

Jorge D'Alessio publicó un fragmento de las partituras de ambas canciones y desafió a ésta casa editorial de encontrar dos compases iguales.

