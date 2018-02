Los dos Santos posan con Mayweather en el Juego de Estrellas de la NBA

En el marco del duelo de estrellas de la NBA, Giovani y Jonathan Dos Santos estuvieron presentes en dicho encuentro, el cual fue celebrado en la ciudad de Los Angeles.

A través de sus redes sociales, los hermanos compartieron fotos con el boxeador, Floyd Mayweather Jr. y con el actor Chris Tucker, quienes también estuvieron presentes en este partido.

Courtside with 👉🏾 @christuckerreal and @FloydMayweather at 2018 #NBAAllStarGame✨🏀 pic.twitter.com/LjZdhy9tDT