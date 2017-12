El futbol felicita a George Weah por ganar elecciones

Es el único jugador africano en haber ganado el Balón de Oro y a partir de ahora es la primera gran estrella del futbol en convertirse en jefe de Estado: George Weah, recién elegido para la presidencia de Liberia, ha recibido multitud de mensajes de felicitación del deporte que le dio la fama.

Muchas de ellas vienen de parte de otras figuras del futbol africano, como Didier Drogba, que intercambió unas palabras con George Weah en Twitter.

"Enhorabuena señor George", escribió Drogba, gloria reciente del Chelsea y de la selección marfileña. "Gracias Didier por tu apoyo, los dos estamos preocupados y somos conscientes del destino de nuestros pueblos. Sigamos el mismo camino", le respondió el Balón de Oro de 1995, que hoy tiene 51 años.

"¡Enhorabuena presidente Weah!", aplaudió también Yayá Touré, centrocampista marfileño del Manchester City.

El camerunés Stéphane Mbia felicitó a Weah por su "estupenda carrera". "Primer africano Balón de Oro en 1995 y ahora primer jugador retirado en convertirse en presidente de República", recordó.

Congratulations Mister President @GeorgeWeahOff ! Beautiful career ! First African player to become "Ballon d’or" in 1995, first retired soccer player to become President of the Republic 🇱🇷 ! Respect ! #president#liberia#weah#congratulations#ballondorpic.twitter.com/VCo541nftP