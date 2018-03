Gallardo sorprende en estampas del Tri para álbum Panini el Mundial

A pocos días de que se haga la presentación oficial del álbum Panini del Mundial de Rusia 2018, la cuenta de Twitter @FootCardSticker filtró en internet las estampas que corresponden a la selección mexicana, donde sorprende la presencia del jugador de Pumas Jesús Gallardo, quien se ha convertido en un inamovible en las convocatorias de Juan Carlos Osorio.

Además de los jugadores, donde también destaca la presencia de Guillermo Ochoa sobre Alfredo Talavera o Jesús Corona, también se filtró como será el holograma de la Federación Mexicana de Futbol.

Estos son los jugadores mexicanos considerados por el álbum Panini de Rusia 2018.

- Guillermo Ochoa

- Carlos Vela

- Javier Hernández

- Diego Reyes

- Raúl Jiménez

- Oribe Peralta

- Jesús Gallardo

- Hugo Ayala

- Javier Aquino

- Carlos Salcedo

- Miguel Layún

- Hirving Lozano

- Andrés Guardado

- Héctor Herrera

- Héctor Moreno

- Giovani dos Santos

- Jonathan dos Santos



The Mexico Squad for the @OfficialPanini World Cup 2018 Sticker Collection #Panini#WorldCup2018#Russia2018#FootballCardsAndStickers#Mexicopic.twitter.com/p32qZAKlgI