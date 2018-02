Jugador ruso se suena la nariz con un billete

Ciudad de México

Un hecho lamentable ha puesto las miradas en la Liga Premier de Rusia, debido a que un futbolista del club FC Tosno publicó en sus redes sociales un video donde aparece sonándose la nariz con un billete de cinco mil rublos (86 dólares).

Stanislav Manáyev es el nombre del jugador, mismo que acompaño la grabación compartida en Instagram con la frase: "podría dar este billete a gente muy necesitada, pero no lo voy a hacer, porque tengo mocos". Tras las críticas generadas en torno a su acto, el atleta de 19 años de edad bloqueó su red social.

Al respecto, el ministro de deportes ruso, Pavel Kolobkov, expresó: "no hay duda de que el video apunta al bajo nivel cultural de ese jugador. Estoy seguro de que le servirá de lección". Asimismo, Alexéi Sorokin, jefe del Comité Organizador del Mundial Rusia 2018, aseveró que su actitud "no tiene nada que ver con la selección rusa"; para finalizar, sentenció: "no podemos hablar de una tendencia. Sólo se puede lamentar que suceda algo así".