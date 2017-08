Ribery juega broma a mujer árbitro en el duelo del Bayern

Franck Ribery le jugó una broma al árbitro durante el duelo del Bayern Múnich ante el Chemnitzer de la Copa de Alemania.

Cuando la jueza Bibi Steinhaus, quien es la primera mujer en dirigir un partido profesional de hombres, marcó un tiro libre a favor de los bávaros, el futbolista francés aprovechó el momento en el que acomodaba el balón para desabrocharle las agujetas.

Tras esta broma, Steinhaus solo le pegó en dos ocasiones en el hombro a Ribery y al finalizar, la mujer árbitro y el jugador del Bayern solo se rieron de la acción.

🇩🇪 Ribery unties Bibiana Steinhaus bootlaces during Bayern's DFB Cup game. She is set to become the first female referee in Bundesliga. 🤣👍 pic.twitter.com/AlhxOzS8Jb