Donald Trump recibió a los dueños de la WWE

El presidente de Estados Unidos Donald Trump designó a Linda McMahon, empresaria de la lucha libre, como directora de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, Small Business Administration chief), un cargo con rango ministerial en el gobierno federal.

Congratulations to our new Administrator of the Small Business Administration, Linda McMahon! Swearing-in: https://t.co/4b678mp3Vopic.twitter.com/SKAF9YmEPT