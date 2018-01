Ex jugadores de la NFL, despedidos de cadena deportiva por acoso sexual

Los ángeles

Los ex jugadores de la NFL Donovan McNabb y Eric Davis fueron despedidos de ESPN después de una investigación por acusaciones de mala conducta sexual cuando trabajaban como analistas para la NFL Network.

"Ya no están trabajando para nosotros", dijo la cadena en un comunicado publicado este sábado.

McNabb y Davis estuvieron entre los nombrados en una demanda por la ex empleada de NFL Network Jami Cantor, quien demandó a NFL Enterprises ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en octubre.

La cadena NFL Netwoek dijo el 12 de diciembre que suspendería al miembro del Salón de la Fama Marshall Faulk y sus colegas analistas Heath Evans e Ike Taylor "pendientes de una investigación" sobre las acusaciones de Cantor.

El ex ejecutivo de la NFL Network Eric Weinberger, el ex mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia McNabb y el exjugador de la NFL Davis también fueron nombrados en la demanda, aunque ya no trabajaban para la cadena.

McNabb había estado ejerciendo funciones para ESPN como presentador de la radio, mientras que Davis trabajó para ESPNLA Radio cuando los cargos salieron a la luz.

ESPN emitió un comunicado cuando se hicieron públicos los cargos en el que señaló que "McNabb y Davis no aparecerán en nuestras redes a medida que avance la investigación".

En su demanda, Cantor acusó a McNabb de enviarle mensajes sexualmente explícitos, y alegó que Davis le hacía comentarios lascivos.

Cantor, que trabajó como estilista de vestuario en NFL Network desde 2006 hasta que fue despedida en 2016, alegó discriminación por edad y sexo y acoso sexual en la demanda por despido injustificado que presentó el año pasado.