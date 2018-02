Equipo de eSports tendrá una mujer como integrante

La Overwatch League –una liga de eSports- ha hecho historia. Por primera vez en su historia, participará una mujer. Se trata de Kim ‘Geguri’ Se-Yeon, jugadora profesional de 19 años que se une a los Shanghai Dragons.

El conjunto de Shanghái debutó en esta primera etapa de la liga, pero con malos resultados, al perder 0-10 en esta primera fase. Se espera que la inclusión de Kim, junto a la de sus compañeros He ‘Sky’ Junjian, Lee ‘Fearless’ Eui-Seaok y Chon ‘Ado’ Gi-Heyeon puedan revertir esto.

Great thanks to @kenzi131 for providing this awesome photo of GEGURI!



Photo Credit to fomos/@kenzi131pic.twitter.com/1x6AlVC50n