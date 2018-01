Tras anotar doblete, esposa permite a jugador tener un perro en casa

Eric Lichaj vivió uno de los momentos más dulces en su carrera como futbolista, luego de anotar un doblete en la goleada que el Nottingham Forest le propinó al Arsenal en la FA Cup, actuación que le valió convencer a su esposa para que le permitiera tener un perro en casa.

Todo inició previo al encuentro donde el Nottingham se impuso 4-2 a los de Arsene Wenger, para entonces, el lateral estadunidense ya había publicado la promesa de su esposa en caso de que lograra convertir tres anotaciones en el encuentro.

Lichaj se quedó a un tanto de la meta, pero sus seguidores comenzaron a ejercer presión en la cuenta de Twitter de su esposa Kathryn, pidiéndole con el hashtag #GetEricADog que admitiera al nuevo miembro de la familia.

Finalmente la mujer aceptó y presentó a 'Gunner', el perrito que, a partir de ahora, formará parte de la familia Lichaj.



Wanted to show everyone the newest member of the Lichaj family.... Gunner. Thank you everyone for for pushing @KatPerko in the right direction! #erichasadogpic.twitter.com/SoTKiYiVMR