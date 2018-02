Equipo de EU se inspira en Marvel para sus uniformes en Pyeongchang

El equipo de esquí de Estados Unidos sorprendió en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, al lucir uniformes de los superhéroes de Marvel.

A través de su red social, la marca Spyder, proveedor oficial del esquipo de esquí presumió los atuendos que usaron algunos competidores en la máxima justa invernal, donde destaca el uniforme del Capitán América.



Caught a glimpse of @lalalalaurenne aka #CaptainMarvel preparing for her run! It's go time at St. Moritz! @usskiteam@Marvelpic.twitter.com/SlNPyR22og