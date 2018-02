Empire State se ilumina de verde tras el campeonato de Eagles

Luego de que los Eagles de Philadelphia derrotaran 41-33 a Patriots de New England en el Super Bowl LII, el Empire State, uno de los edificios más representativos de Estados Unidos se pintó de verde.

A través de la cuenta de Twitter de este rascacielo compartieron una imagen que le hace honor a Philadelphia, el nuevo campeón del Super Bowl, quienes derrotaron al favorito de la NFL: los Pats.

#FlyEaglesFly--straight to the top of the #EmpireStateBuilding! We're celebrating the @Eagles#SuperBowlLII victory with lights sparkling in the team's colors for 30 minutes, then static lights until 2AM! pic.twitter.com/NefPllG0hI