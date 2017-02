Los 4 animes deportivos que son puro amor

Ciudad de México

El odio como motivación es poderoso, pero el amor, y no la versión comercial del 14 de febrero (corazones, osos y chocolates), va más allá de un sentimiento; crecer, superarse y mantenerse desde la nada es la premisa de estos 4 animes que no debes dejar pasar.

HUNGRY HEART: WILD STRIKER

A veces, las críticas nos superan y permitimos que reduzcan la voz de nuestra pasión, dejamos que las odiosas comparaciones nos consuman y terminas posponiendo lo que amamos, pero hay quienes llegan a nuestro camino y nos sacan de la sombra para terminar lo que olvidamos que empezamos.

Esto es lo que Miki Tsujiwaki le recuerda a Kyōsuke Kanō en una serie de 52 episodios y que se transmitió en 2002; además, contó con el patrocinio de la firma Puma.

GIANT KILLING

Si la historia del Leicester City te enamoró en la campaña 2016-17, sabrás de qué se trata este anime; y no, no solo es levantar un título contra todo pronóstico. Es probarse a uno mismo lo que se puede lograr sin el menor reconocimiento.

HAJIME NO IPPO THE FIGHTING!

¿Miedo a la friendzone? Éste anime es para ti, aunque aquí no encontrarás consejos para que el amor platónico de tu vida te vea 'bonito' o te confiese sus sentimientos de la nada. Hajime no Ippo The Fighting! es dar ese paso terrorífico primer paso, para lo que sea; primero sufres, analizas, te preparas y... bueno, aquí es donde comienza la historia de Ippo Makunouchi.



TOUCH

Los hermanos Kazuya y Tatsuya Uesugi crecen junto a Minami Asakura, quien vivirá uno de esos triángulos amorosos de juventud hasta la secundaria; sin embargo, el beisbol escolar será el mero pretexto para conseguir lo que cada uno de los protagonistas anhela desde el fondo de su ser; incluso, la tragedia es uno de esos factores que en sus vidas será su aliciente para mostrar lo mejor de su corazón.