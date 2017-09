Surge un ‘Martinoli’ en Argentina y hace pedazos su selección

Ciudad de México

Uno de los videos más populares en internet es aquel donde Christian Martinoli, narrador de los juegos de la selección mexicana de Televisión Azteca, estalla contra los jugadores del Tri luego de lograr un agónico repechaje en Costa Rica para la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde Estados Unidos, indirectamente, colaboró para que México no quedara fuera de aquella justa.

En Argentina, tras el mal paso de la Albiceleste en las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Rusia, el cronista de radio Daniel Mollo, emuló a Martinoli con fuertes declaraciones hacia los seleccionados dirigidos por Jorge Sampaoli tras no pasar del empate como local ante Venezuela y quedar al borde de una eliminación.

Mollo recordó a Diego Armando Maradona como un legendario seleccionado de Argentina que "se ponía la camiseta de la selección argentina y se mataba", incluso pidiendo que se "laven la boca" para hablar de él.

Recriminó la actitud de los actuales jugadores, a quienes pidió que ofrezcan una disculpa a los aficionados independientemente del trato que tengan con la prensa de su país.

"Porqué no me dejan de romper las pelotas con los telefonitos (en el vesturiario), a ver cuántos me dieron like, like las pelotas. Por lo menos, para toda la gente que pagó, para ellos, una sola cosa digan en cadena todos: 'perdón porque no le ganamos a Venezuela'", dijo el enfurecido narrador.

