Cristiano Ronaldo se pone navideño en Twitter

Cristiano Ronaldo celebra la Navidad cantando villancicos frente al espejo para un anuncio, en donde desea felices fiestas y un buen 2017 junto a su madre

En el comercial, Cristiano se convierte en ‘Mi Pobre Angelito’, ya que como en la película, su familia lo deja en casa tras perder un vuelo, y el astro portugués aprovecha que se quedó sólo en su hogar para cantar frente al espejo ‘we wish you a merry christmas’, espantar al repartidor de pizza y abrir los regalos navideños junto al árbol.

Y con un fragmento del anuncio, el portugués deseó feliz Navidad a sus seguidores en Twitter.

Desejo a todos o melhor do mundo em 2017. Bom ano!

I wish you all the best in the world in 2017! Happy New Year. pic.twitter.com/mgUxVfEFRa