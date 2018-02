Cristiano Ronaldo se sube al tren del Super Bowl LII

Cristiano Ronaldo no dejó pasar la oportunidad de subirse al tema del momento, el Super Bowl LII y lo hizo cambiando su foto de perfil, donde se le aprecia con un atuendo como si fuera jugador de americano.

Asimismo, el delantero del Real Madrid publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que salta al emparrillado, aunque mostrando sus habilidades en el futbol, pues se observa al portugués rematando de cabeza, logrando hacer un gol de campo.



Not bad for my first time playing football 💪🏼 pic.twitter.com/oAaLFOnMn8