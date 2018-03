“Nadie podrá compararse conmigo”: Cristiano Ronaldo

Nike lanzó los nuevos botines de Cristiano Ronaldo con un video a modo de entrevista, donde el delantero del Real Madrid recordó sus sueños de niño de convertirse en el mejor jugador del mundo.

"Al inicio soñaba con ser el mejor jugador del mundo. Se lo dije a mis amigos y me miraron como pensando: '¿Qué dices?' [...] Yo jugaba por diversión, por pasarla bien pero en mi mente estaba que tenía el potencial para serlo", señaló el portugués.

De igual forma, habló de su paso por el Manchester United y declaró que "al llegar vi que no había mucha gente con mi talento, mi dedicación, mi esfuerzo, mi ética futbolística".

Finalmente, el astro portugués sentenció que "nadie podrá compararse conmigo. Nadie más será Cristiano Ronaldo".



