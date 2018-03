Cristiano Ronaldo presume los 'músculos' de su hijo

El primogénito de Cristiano Ronaldo se ha vuelto una sensación en las redes sociales, pues diversas de las fotos en las cuentas personales del astro portugués son con su hijo, Cristiano Jr.

En esta ocasión, el delantero del Real Madrid compartió en su cuenta de Twitter una foto de su hijo presumiendo sus 'músculos', mostrando una postura similar a la de él a la hora de marcar un gol.

"Jr dice: papá voy a ser como tú, ¿qué te parece?", escribió Cristiano Ronaldo en la foto.

💪Jr say daddy I'm gonna be like you!!! What do you think?? 😂🤔 pic.twitter.com/wL7KVyCkaF