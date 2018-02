Real Madrid felicita a Cristiano Ronaldo por su cumpleaños

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo cumple 33 años a pocos días de disputar los Octavos de Final de la Champions League ante el París Saint-Germain.

El astro portugués es uno de los pilares de la escuadra merengue y entre sus premios individuales destaca el premio The Best de la FIFA, por segundo año consecutivo, el de Mejor Jugador en Europa de la UEFA y el Balón de Oro, que ya ha ganado en cinco ocasiones.

Cristiano llegó al Real Madrid en 2009 y es el máximo goleador histórico del equipo con 427 anotaciones en 421 partidos. Además, con la escuadra merengue ha ganado tres de sus cuatro Botas de Oro, tres Copas de Europa, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.

33!🎂🥂Thank you all for your birthday messages pic.twitter.com/YUJGDZCsAe