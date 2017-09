Narrador rompe en llanto con gol de Siria ante Irán

Un narrador no contuvo la emoción y rompió en llanto cuando Siria logró el gol que significó el empate 2-2 ante Irán en la eliminatoria de Asia rumbo al Mundial de Rusia 2018.

La explosión de júbilo fue provocada por que el tanto de la igualada cayó en el tiempo de reposición cundo Siria se encontraba prácticamente eliminada de la próxima Copa del Mundo, amarrando así su pase a la reclasificación y manteniendo viva la esperanza de disputar por primera vez la máxima fiesta del futbol.



Syrian commentator breaks into tears after Omar Al-Somah's historic goal against Iran. Goosebumps. pic.twitter.com/MSUC2IBCD0