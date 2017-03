Russell Wilson y su esposa reciben críticas por foto confusa

El matrimonio entre la cantante y modelo estadunidense, Ciara, y el quarterback de los Halcones Marinos de Seattle, Russell Wilson, actualmente espera su segundo hijo, y en alusión a esto, la pareja se tomó una sesión de fotos para Bazar de Harper.

En una de estas imágenes, se puede ver a la cantante cargando a su hija, y aunque de primera vista no se puede distinguir al jugador, Wilson está hincado detrás de ella, sosteniendo el vientre de su mujer.

La fotografía, luego de ser subida en redes sociales por Ciara, ha causado revuelto, debido a que la pose en la que está el mariscal de campo de los Seahawks es poco ortodoxa y un tanto confusa

¡Checa aquí la imagen!

Just The 4 Of Us. ❤️ @harpersbazaaruspic.twitter.com/LXwHz2DJQc