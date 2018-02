Carson Wentz le propone matrimonio a su novia

Carson Wentz vive una semana de ensueño con dos sucesos que marcaron su vida. Después de que las Águilas de Filadelfia ganaran el Super Bowl LII al imponerse contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, el mariscal de campo –que no pudo guiar a sus Eagles en el Súper Tazón debido a una lesión- le pidió matrimonio a su novia.

Madison Oberg le dio el Sí y el quarterback no dudó en compartir el momento en sus redes sociales. "¡Ella dijo que sí! Y ahora Maddie y yo tenemos el anillo. ¡No puedo esperar para casarme con mi mejor amiga! Dios está haciendo cosas increíbles y no tengo agradecimientos suficientes con él", expresó Carson en Twitter.

She said YES! And now Maddie and I both got us a ring 💍😎 can’t wait to marry my best friend! God is doing some amazing things and I can’t thank him enough! pic.twitter.com/OPr0kilabh