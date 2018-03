Cain Velasquez visita el entrenamiento del Tri

Cain Velasquez, peleador mexicoamericano de artes marciales mixtas, estuvo presente en el entrenamiento de la selección mexicana previo al juego amistoso ante su similar de Islandia.

El otrora campeón de la UFC, presumió un video en su cuenta de Twitter donde se encuentra en las gradas del Levi's Stadium de San Francisco.

We’ll be on Facebook live in just a few. Go to @miseleccionmxEN on Facebook to watch. #SoyMéxicopic.twitter.com/rdwxzu7jbw