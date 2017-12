Compañero de Alexis Sánchez se burla de ausencia de Chile en el Mundial

El 2018 será un año especial en el futbol por la celebración del Mundial de Rusia, donde las 32 selecciones y sus respectivos jugadores ya se alistan para disputar la justa.

Entre ellos, destaca el egipcio Mohamed Elneny, quien milita en el Arsenal y que levantó revuelvo en Chile por una broma realizada a su compañero Alexis Sánchez, quien no estará en la Copa del Mundo.

El mediocampista publicó en Twitter una imagen con un texto en donde invita a algunos compañeros de los Gunners como Mesut Özil, Oliver Giroud, Alexandre Lacazette, Héctor Bellerín, entre otros, al Mundial de Rusia, concluyendo con un lapidario "Lo siento mi amigo (Alexis) Sánchez, no hay lugar para ti".

La broma llega en momentos de tensión entre el equipo londinense y el delantero andino, quien no tiene segura su permanencia en el equipo.



Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088@MustafiOfficial@_OlivierGiroud_@LacazetteAlex@6_LKOSCIELNY@HectorBellerin@_nachomonreal@D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchezpic.twitter.com/LftdGE9AJn