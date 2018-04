Baterista de The Killers posa con playera del Tri

Ronnie Vannucci Jr, baterista de The Killers posó con la playera de la selección mexicana en un concierto ofrecido por la banda estadunidense en Monterrey.

"Disfruté mucho este grupo ruidoso. Gracias por recibirnos, Monterrey", escribió el músico a través de la cuenta de Twitter de la agrupación.

I quite enjoyed this rowdy bunch. Thanks for having us, Monterrey. pic.twitter.com/66uwv77MJS