Patriotas de Nueva Inglaterra felicita al Barcelona

Si alguien sabe de remontadas son los Patriotas de Nueva Inglaterra, que vencieron a los Halcones de Atlanta 34-28 en el primer Super Bowl, el 51, que se fue a tiempo extra.

TE RECOMENDAMOS: Barcelona, al club de las épicas remontadas deportivas.

El equipo de Tom Brady y compañía felicitó al Barcelona después del histórico regreso de 6-5 ante el París Saint Germanin para avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Welcome to the comeback club!



Congrats on an unbelievable win, @FCBarcelona! pic.twitter.com/UNnEj4wMeJ