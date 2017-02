Los ‘baja novias’ del mundo del futbol

Ciudad de México

Para algunas personas es de gran importancia el día del amor, pero otros cuantos no la pasan del todo bien y el mundo del deporte no es la excepción, pues algunos jugadores han estado en escándalos por ‘meterse’ con la pareja de alguno de sus compañeros.

Escándalo en el Stamford Bridge

El 27 de febrero de 2010 se enfrentaban el Chelsea y el Manchester City en Londres. En el saludo protocolario John Terry, capitán de los Blues le tendió la mano a Wayne Bridge de los Skyblues, sin embargo este no correspondió al saludo y siguió de largo.

Meses antes habían sido compañeros en el conjunto londinense, pero todo estalló días antes de aquel encuentro: John Terry mantenía una relación adultera con Vanessa Perroncel, ex novia de Bridge.

Ambos zagueros eran buenos amigos, las parejas solían salir juntas hasta que llegó la furtiva relación que a la postre culminó con la renuncia de Bridge a la selección de Inglaterra con tal de no encontrarse más con su otrora compañero.

Pidió la ayuda de ‘Dios’

El mediocampista argentino, Fernando Gago, comenzó un noviazgo con Micaela Vázquez, con quien arribó a España cuando fue fichado por el Real Madrid.

La actriz gustó de relacionarse con los futbolistas y comenzó a salir con Gonzalo Higuaín, que también jugaba con los de Chamartín.

Cuando Gago se percató de la situación, decidió poner punto final a la relación y le pidió a Diego Armando Maradona, que dirigía a la ‘Albiceleste’ que no volviera a convocar al delantero, por lo que ‘Dios’ decidió no convocar a ambos juntos a su equipo.

Era su fan y le quitó todo

Cuando Mauro Icardi llegó a la Sampdoria, Maxi López le presentó a su esposa, Wanda Nara, pues el joven futbolista se declaró fan del veterano.

El noviazgo comenzó a tener sus primeros chispazos cuando Icardi fue de gira a Estados Unidos y la esposa de su entonces amigo le pidió que le comprara un iPad, así lo narra el ofensivo en su libro.

La nueva relación se hizo pública cuando Maxi López y Wanda Nara se divorciaron e Icardi, mediante un tuit dejó entrever que ya veía a la dama a escondidas cuando ella estaba casada.

Una charla más amena

Kevin de Bruyne y Thibaut Courtouis se conocieron en las inferiores de la selección de Bélgica, por lo que podrían considerarse buenos amigos, sin embargo una declaración en la autobiografía del futbolista del Manchester City provocó una ruptura.

Caroline Lijnen supo que de Bruyne la engañó con una amiga suya de la infancia, por lo que decidió ‘pagar con la misma moneda’.

La joven comentó a la revista Story que en un viaje a Madrid encontró a Thibaut Courtouis y aseguró que el guardameta le hizo sentir muchas más cosas que el centrocampista.

“Con él tenía conversaciones interesantes e incluso me cocinó. Kevin jamás hizo algo así”, fueron sus palabras. “Estando en Madrid me acordé que Kevin me había sido infiel ¿Por qué no puedo hacer lo mismo”.