Andy Murray ‘trolea’ a Donald Trump

El tenista británico Andy Murray se burló del Presidente de los Estados Unidos Donlad Trump mediante su cuenta de Twitter.

Murray contestó la publicación de Trump que fue nominado al hombre del año por la Revista Time.

El británico escribió en su cuenta: “BBC acaba de llamarme para decirme que probablemente sea nombrado personalidad deportiva del año, pero tendría que estar de acuerdo con una entrevista y una gran sesión de fotos. Yo dije que probablemente no sea una buena idea” escibió.

Trump agradeció la nominación pero aseguró que no era una buena idea.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!