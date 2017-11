El talentoso comentarista deportivo con Osteogénesis Imperfecta

Ciudad de México

Alec Cabacungan es un talentoso estudiante de secundaria que aspira a ser comentarista deportivo; a sus 15 años, no ha dejado que la cruel enfermedad que lo obliga a moverse en una silla de ruedas merme sus sueños ni presuma sus conocimientos en algunos de los deportes más populares de Estados Unidos como la NBA o la NFL.

Alec Sufre de Osteogénesis Imperfecta, un trastorno genético que vuelve frágiles los huesos y que en su caso le ha causado más de 60 fracturas en todo su cuerpo; debido a esto, cada año es sometido a cirugías y fisioterapias, pero siempre encuentra el momento para brillar en lo que más le gusta hacer.

Este año, entrevistó a varios prospectos para selecciones del Draft de la NFL celebrado en Filadelfia, donde platicó con Mitchell Trubisky, quarterback de los Osos de Chicago; el corredor de los Jaguares de Jacksonville, Leonard Fournette; el receptor de los Bengalíes de Cincinnati, John Ross; el ala defensiva de las Águilas de Filadelfia, Derek Barnett y Deshaun Watson, mariscal de campo de los Texanos de Houston a quien definió como "un semental con doble amenaza por su movilidad y gran brazo con precisión".

Alec Cabacungan debutó en una edición del espacio NBA Halftime del juego entre Cleveland contra Houston como co-anfitrión, en donde contó su historia y agradeció al canal TNT por brindarle dicha oportunidad.

"Muchas gracias, chicos, por tenerme aquí, los he estado viendo siempre", dijo el joven y agregó: "A mis 15 años voy a la secundaria, tengo Ostogénesis Imperfecta y me he roto más de 60 huesos en mi vida".

Actualmente, además de contar con su propio canal de Youtube, Alec trabaja como embajador paciente para una cadena de hospitales, donde espera que su historia sirva como motivación para niños, jóvenes y adultos que padecen su misma enfermedad.