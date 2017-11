Me voy derrotado por la corrupción: Alberto el Patrón

Ciudad de México

No hubo función de lucha libre pero si carteles de clausurado. Encabezados por Alberto El Patrón, los gladiadores que iban a brindar una función en beneficio de las víctimas del pasado mes de septiembre, denunciaron que el Gran Teatro Moliere fue clausurado al no cumplir las normas de protección civil y fueron avisados a escasas horas del evento programado.

“Los de la delegación dicen que fueron los de la administración del teatro, y las administradoras dicen que fueron las autoridades”, comentó ante los medios El Patrón, quien lamentó que no se pudiera llevar a cabo esta función, que fue especialmente enfocada para los niños que perdieron a sus padres en el desastre natural.

“Me voy derrotado por la corrupción. No sé quién es el responsable, solo sé que mi país no me dejó hacerlo”, expresó el luchador y enfatizó entre lágrimas que sus compañeros del gremio aceptaron unirse a la causa sin esperar recibir un solo centavo.

E inclusive aseguró que pese a esto la función sigue en pie, así se tenga que hacer fuera de México, pues el deseo de todos ellos es ayudar. “Así tenga que hacerlo del otro lado en Texas y mandar la ayuda desde el otro lado para que al responsable de esto le dé vergüenza, lo voy a hacer”.

Por su parte, Octagón, uno de los luchadores que iba a participar, no dudó en criticar a aquellos que evitaron que pudieran hacer esta labor en pro de los damnificados.

“Si ellos no hacen nada, que nos dejen trabajar a nosotros. Todos teníamos la ilusión de ver este teatro lleno, pero llegamos y vemos que está clausurado. Esas son chingaderas. Ya pónganse a trabajar, gobierno”.