Aficionados protagonizan épico duelo de baile en NBA

Las cámaras que captan a aficionados dándose besos o bailando en los deportes de todo el mundo se han vuelto famosas por las historias que las fanáticos suelen regalar.

Así sucedió con la Dance Cam de los Rockets de Houston de la NBA, que en una de sus últimas presentaciones en el Toyota Center, logró captar un duelo entre tres fans que rápidamente encendió al resto del público presente en las gradas.

Se trata de dos hombres que, en primera instancia, levantaron el ánimo con la coreografía que improvisaron en una clásica canción de hip pop.

De repente apareció un tercer seguidor del equipo, que en la parte alta del inmueble, bailaba en solitario pero con mucha efusividad, lo que hizo que la cámara fuera dividida para que entre los tres protagonizaran la gran batalla de baile.



This epic dance battle is just some of what you're missing if you're not coming to #Rockets games this season! #FOMO? Get tickets and join in on all the fun at @ToyotaCenter now!



🎟🎟 >> https://t.co/uMR9sUoGrxpic.twitter.com/jll6caxV5O