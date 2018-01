Aficionados de Eagles causan disturbios luego del pase al Super Bowl

Luego de 13 años, el equipo de Philadelphia Eagles regresará a un Super Bowl luego de derrotar a los Vikings en la final de conferencia Nacional; sin embargo, tras el valioso triunfo, algunos aficionados se salieron de control.

Al terminar el juego los fanáticos de las Águilas, cometieron algunos actos vandálicos y generar violencia en el estado, acto que generó algunas detenciones.

Según medios locales, la policía ya tenía el conocimiento sobre este tipo de acciones en caso de que ganara el equipo local.

Philadelphia Eagles jugará el Super Bowl contra New England Patriots.



Philadelphia is turning into a real life Steven Spielberg movie pic.twitter.com/9Bp8KdG1nt

Welp this is happening in Broad St #eaglespic.twitter.com/sWgW7QvEif