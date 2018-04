Aficionado se tatúa camiseta del Flamengo de Brasil

Ciudad de México

El amor de los aficionados a sus equipos no conoce límites. Tal es el caso de José Mauricio Dos Anjos, un hincha del Flamengo de Brasil que se tatúo la camiseta de su equipo en el torso.

"La gente me pregunta si no es raro llevar siempre la camiseta del Flamengo y la verdad es que no. Para mí es lo más normal. No tengo la sensación de que a nadie con el que hable sobre el tatuaje le disguste", declaró Mauricio para el diario británico The Sun.

Por medio de su cuenta de Instagram, Mauricio compartió las sesiones de las que constó su tatuaje asegurando que estaba cerca de cumplir su sueño.