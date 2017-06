Abuelita de Nadal corre a reporteros porque estorbaban

Ciudad de México

Isabel Homar, abuela del tenista Rafael Nadal, vivió la Final del Roland Garros en la Academia de Tenis de su nieto, la cual se encuentra en Manacor, en la localidad de Mallorca, en las Islas Baleares.

Luego de dos horas y diez minutos, Nadal se hizo de su décimo título del Abierto de París, al derrotar a Stan Wawrinka; tras esto, los reporteros se acercaron a Homar para entrevistarla; sin embargo, de una forma muy peculiar les pidió que se fueran, ya que le estorbaban para ver la premiación.

"Pues estoy muy contenta, pero me gustaría mucho ver lo que hacen ahora, y ustedes me estorban. Por favor, es lo único que me gusta", dijo Isabel Homar entre risas a la prensa.